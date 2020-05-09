Первый залп со стен Петропавловской крепости дал ветеран Великой Отечественной войны.

Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Трансляция завершена

5-tv.ru ведет прямую трансляцию салюта в честь 75-летия Великой Победы в Санкт-Петербурге.

Впервые в истории Петербурга праздничный фейерверк будет дан в Московском парке Победы одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

Всего из самого сердца Северной столицы — от стен Петропавловской крепости — будет произведено 30 залпов из артиллерийского снаряжения. Каждый из них будет посвящен героям Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, солдатам и другим, причастным к кровопролитным сражениям людям.

Право дать первый залп со стен Петропавловской крепости было передано ветерану ВОВ. Далее поименованные залпы произведут артиллеристы Западного военного округа.

Впервые в истории Петербурга праздничный фейерверк будет дан в Московском парке Победы одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Кроме того, будет расцвечено небо над Невой.

Московский Парк Победы - памятное место для ленинградцев-петербуржцев. В годы войны здесь находился бывший кирпичный завод, который в блокаду действовал как крематорий. На территории парка есть мемориальная зона с памятниками военных лет.

Петербуржцев предупредили, что в этом году было принято решение о проведении боевого салюта, без красочных фейерверков над Невой. Жителей города попросили остаться дома и следить за всеми праздничными мероприятиями в режиме онлайн.

 Ранее 5-tv.ru рассказывал о торжественных мероприятиях, прошедших в День Победы. 

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