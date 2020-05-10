Ветераны Великой Отечественной рассказали, каким был первый День Победы в 1945-м

Реальные людские потери Советского Союза в годы войны были примерно в полтора раза выше, чем это принято считать. Не 26, 5 миллиона человек, а почти 40 миллионов.

Росстат к юбилейной дате провел исследование и получил данные, что если бы не было войны, то 1 января 46-го население СССР составило бы почти 210 миллионов человек. А не 170,5 млн, как это было на самом деле.

Потери это не только погибшие от ран, болезней и голода, но и неродившиеся, это демографическая яма, которую мы ощущаем до сих пор. Страшная цена которую заплатила наша страна за этот день — 9 мая 1945 года. Каким он был для них? Воспоминания свидетелей Победы.