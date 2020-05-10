В Петербурге возле Пискаревского кладбища начал работать новый музей блокады
В павильоне представлены предметы быта, документы, книги и многие другие экспонаты, рассказывающие, как город на Неве жил в те дни.
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Фото, видео: Instagram @blockade_museum, 5-tv.ru
Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной была блокада Ленинграда. Как жил и боролся, как победил город, — об этом подвиге теперь рассказывает еще один музей Северной столицы. Он открылся на проспекте Непокоренных, прямо напротив Пискаревского мемориального кладбища. Часть экспозиции посвящена поэтессе Ольге Берггольц. Ее строки «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены на стене Пискаревского кладбища, и с каждым годом становятся актуальнее. Подробности о новом музее в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Максима Облендера.
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