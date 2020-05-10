В Петербурге возле Пискаревского кладбища начал работать новый музей блокады

Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной была блокада Ленинграда. Как жил и боролся, как победил город, — об этом подвиге теперь рассказывает еще один музей Северной столицы. Он открылся на проспекте Непокоренных, прямо напротив Пискаревского мемориального кладбища. Часть экспозиции посвящена поэтессе Ольге Берггольц. Ее строки «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены на стене Пискаревского кладбища, и с каждым годом становятся актуальнее. Подробности о новом музее в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Максима Облендера.