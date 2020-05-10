Выпуск офицеров для ВМФ РФ состоялся в Тихоокеанском военно-морском училище
В торжественной церемонии принял участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
Торжественный выпуск офицеров для ВМФ РФ прошел в Тихоокеанском высшем военно-морском училище (ТОВВМУ) имени адмирала Макарова. Курсантам удалось сдать весь комплекс экзаменов и зачетов, несмотря на незначительное сокращение сроков обучения.
Выпускники ТОВВМУ проходили стажировку на кораблях и в частях флота, где прошли допуск к самостоятельным несению вахты и управление подразделением.
Отмечается, что в торжественной церемонии принимал участие командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.
Особенностью прошедшей церемонии стали беспрецедентные меры безопасности, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. Парадный строй курсантов был сформирован с учетом рекомендованной социальной дистанции. Кроме того, на плацу отсутствовали родственники выпускников.
Для новоиспеченных офицеров была организована видеотрансляция обращения Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Также было зачитано поздравление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Погоны лейтенантов и морские кортики были в торжественной обстановке вручены 154 выпускникам. Семь курсантов, которые окончили ТОВВМУ с отличием, получили знаки различия и оружие из рук адмирала Сергея Авакянца.
Аналогичное мероприятие состоялось в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что студенты вузов Минобороны России завершат учебный год до 5 мая.
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