Пенсионерка, которую после выписки из московской больницы бросил во дворе водитель автомобиля медслужбы, попала на видео. Инцидент сняла камера наблюдения, установленная у подъезда дома в 1-м Амбулаторном проезде.

На кадрах видно, как машина с красным крестом останавливается около лавки. Водитель выходит и открывает дверь салона. Через некоторое время пожилая женщина с трудом покидает спецавтомобиль с пакетом в руках. Мужчина подает москвичке руку, помогая спуститься, и вручает какие-то бумаги. После того, как женщина садится на лавку, медицинский автомобиль уезжает из двора.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пожилую женщину обнаружила во дворе неравнодушная соседка. При разговоре с бабушкой женщина выяснила, что пенсионерку выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса. Однако за время пребывания в лечебном учреждении у пациентки пропали ключи от квартиры и мобильный телефон. Вернувшись домой, бабушка не могла попасть в свое жилище.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.