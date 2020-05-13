Европа поторопилась с выходом из карантина? В Германии новый всплеск инфицированных
Все строгие меры предосторожности и соблюдение дистанции не помогли.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / ANGELO CARCONI, 5-tv.ru
Новая вспышка эпидемии грозит и Европе. И это спустя всего неделю, после объявленного выхода из карантина. Первыми поспешили открыться рестораны и парикмахерские.
В Германии столики кафе теперь сервируют дезинфекторами, на пляжах Британии изолированные кабинки вместо шезлонгов. Маски, перчатки — обязательный атрибут и для персонала заведений, и для посетителей. Но все строгие меры предосторожности и соблюдение дистанции не помогли.
В Германии уже зафиксирован новый всплеск инфицированных. Вирусологи предупреждают, спасение утопающей экономики стран может обернуться человеческими жертвами — из Европы репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 13 мая
- В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19
- 13 мая
- Как коронавирус влияет на беременность — объясняет врач
- 13 мая
- Когда создадут эффективное лекарство против COVID-19 — мнение вирусолога
- 13 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 13 мая
- 13 мая
- США не применят ИВЛ из России до выяснения причин пожара в больнице Петербурга
- 13 мая
- Группа Apocalyptica даст концерт в онлайн-режиме
- 13 мая
- Еще два спецборта с российскими военными вернулись из Италии
- 12 мая
- Кому из петербуржцев выплатят по 800 рублей на покупку перчаток и масок
- 12 мая
- Владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом
- 12 мая
- Похоронные разборки: калужские ритуальщики подрались за тело умершего от коронавируса
Читайте также
87%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?