Все строгие меры предосторожности и соблюдение дистанции не помогли.

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Фото, видео: ТАСС / ANGELO CARCONI, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Новая вспышка эпидемии грозит и Европе. И это спустя всего неделю, после объявленного выхода из карантина. Первыми поспешили открыться рестораны и парикмахерские.

В Германии столики кафе теперь сервируют дезинфекторами, на пляжах Британии изолированные кабинки вместо шезлонгов. Маски, перчатки — обязательный атрибут и для персонала заведений, и для посетителей. Но все строгие меры предосторожности и соблюдение дистанции не помогли.

В Германии уже зафиксирован новый всплеск инфицированных. Вирусологи предупреждают, спасение утопающей экономики стран может обернуться человеческими жертвами — из Европы репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Виталия Чащухина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа возвращается к прежней жизни после ограничений из-за COVID-19.

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Тема:
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