У российского миллиардера Германа Хана выявили коронавирус

Положительный тест на коронавирус подтвердился у российского крупного акционера «Альфа-групп» Германа Хана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, российский бизнесмен сдал тест на COVID-19 еще 10 мая. В тот же день медики отправились к нему по месту жительства. Однако дома в элитной высотке на улице Удальцова в Москве миллиардера не оказалось. Его местонахождение устанавливается.

58-летний предприниматель Герман Хан возглавляет инвестиционную компанию L1 Energу. В прошлом году Forbes поставил его на 13-е место в списке «20 богатейших российских бизнесменов».

Ранее 5-tv.ru писал, что в России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19.

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