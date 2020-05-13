Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам
Ранее на задержку выдачи доплат медицинским работникам обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.
Председатель правительства отметил, что выделенные на эти цели более 27,5 миллиарда рублей были оперативно направлены в российские регионы. Несмотря на это, врачам было выплачено всего около четырех с половиной миллиардов рублей. Михаил Мишустин напомнил, что на задержку выдачи доплат обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
«Именно они (медработники — Прим.ред.) сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя», — потребовал Михаил Мишустин.
Глава кабмина, помимо прочего, поддержал инициативу о создании в России «горячих линий» по вопросам выплаты надбавок медицинским работникам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом.
- 13 мая
- Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
- 13 мая
- Суд отложил рассмотрение дела историка Соколова
- 13 мая
- Как артисты научились зарабатывать в условиях пандемии COVID — объясняет Сюткин
- 13 мая
- Представители Германа Хана опровергли выявление у него COVID-19
- 13 мая
- В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
- 13 мая
- У российского миллиардера Германа Хана выявили коронавирус
- 13 мая
- В России за сутки выявлено 10 028 новых случаев инфицирования COVID-19
- 13 мая
- Как коронавирус влияет на беременность — объясняет врач
- 13 мая
- Европа поторопилась с выходом из карантина? В Германии новый всплеск инфицированных
- 13 мая
- Когда создадут эффективное лекарство против COVID-19 — мнение вирусолога
Читайте также
43%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?