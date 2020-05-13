Ранее на задержку выдачи доплат медицинским работникам обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам потребовал обеспечить своевременную выплату надбавок медикам, ведущим борьбу с коронавирусом.

Председатель правительства отметил, что выделенные на эти цели более 27,5 миллиарда рублей были оперативно направлены в российские регионы. Несмотря на это, врачам было выплачено всего около четырех с половиной миллиардов рублей. Михаил Мишустин напомнил, что на задержку выдачи доплат обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

«Именно они (медработники — Прим.ред.) сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя», — потребовал Михаил Мишустин.

Глава кабмина, помимо прочего, поддержал инициативу о создании в России «горячих линий» по вопросам выплаты надбавок медицинским работникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владимирские медики пожаловались на мизерные доплаты за борьбу с коронавирусом.

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