Россияне осадили отделения ПФР по всей стране. Их детям срочно понадобился СНИЛС
Полиция предупреждает граждан о штрафах за нарушение самоизоляции, но «детские» выплаты многим кажутся важнее.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин, Twitter @tsibirevdmitry, ВКонтакте @62gorod
Толпы россиян осадили отделения Пенсионного фонда (ПФР) по всей стране. Они хотят получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) для своих детей, чтобы оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Видео и фото с длинными очередями появляются в соцсетях.
Как сообщает сайт KP.RU, толпа женщин у отделения ПФР 13 мая образовалась на Ставрополье. На кадрах видно, как десятки людей без масок, не соблюдая дистанции, «штурмуют» здание учреждения. Полиция предупреждает гражданок о штрафах за нарушение самоизоляции (режим действует в регионе до 17 мая), но эффекта это производит немного.
Аналогичная ситуация и в Сочи. Мамочки выстроились в очереди Парковой улице. Примерно из 20 человек никто не надел медицинскую маску и не соблюдал дистанцию.
Похожее видео сняли и в Красноярске. Горожане заняли очередь с раннего утра, кто-то пришел с детьми. В толпе слышен смех, люди обсуждают новости. Маски кто-то надел, а вот с социальной дистанцией получилось хуже — некоторые не стали отходить друг от друга даже на один сантиметр.
Аналогичные толпы были зафиксированы в Барнауле, Саратове, Рязани, городах Северо-Кавказского федерального округа и других.
Как сообщал 5-tv.ru, 11 мая президент РФ Владимир Путин объявил о единовременной выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет (если 16 исполнилось до 1 июля 2020 года). Чтобы оформить выплату, нужно либо прийти в отделение Пенсионного фонда, либо воспользоваться порталом Госуслуги (простая инструкция). В обоих случаях понадобится СНИЛС.
Полезная информация:
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Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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