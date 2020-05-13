В России выпускники будут сдавать только два экзамена для поступления в вузы
Сроки проведения ЕГЭ в РФ перенесены с 8 июня на более поздний период.
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Фото, видео: ТАСС
Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире федерального телеканала заявил, что одиннадцатиклассники в России будут сдавать только два экзамена, необходимые для поступления в вузы.
По его словам, выпускникам самим нужно определиться с выбором профильных предметов.
«Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», — цитирует Дмитрия Глушко РИА Новости.
Замглавы Минпросвещения РФ добавил, что новые сроки начала аттестационной кампании в стране будут названы в ближайшее время. В настоящий момент идет сбор необходимой информации и мониторинг ситуации в регионах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России отменили экзамены для девятиклассников.
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