Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации

Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов утверждает, что скорость перехода инфицированного коронавирусом из легкого состояния в тяжелое очень высокая.

«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более или менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — цитирует специалиста РИА Новости.

По словам инфекциониста, к стремительности таких переходов не готова «большая часть врачей». Георгий Сапронов подчеркнул, что сейчас для медиков очень важно наблюдение за пациентом.

1 мая врач одной из московских клиник рассказала, какие пациенты попадают в реанимацию. По словам медика, 80% инфицированных еще до COVID-19 имели сопутствующие заболевания, такие как: ожирение, проблемы с сердцем и диабет.

Ранее 5-tv.ru писал, что главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших после ИВЛ.

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