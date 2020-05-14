Инфекционист Сапронов рассказал, как «легкий» пациент с СОVID-19 за день может оказаться в реанимации
По словам эксперта, скорость перехода заболевания из одной формы в другую — очень высокая.
Фото: www.globallookpress.com / Yasin Akgu
Главный внештатный инфекционист управления делами президента РФ Георгий Сапронов утверждает, что скорость перехода инфицированного коронавирусом из легкого состояния в тяжелое очень высокая.
«Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более или менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке», — цитирует специалиста РИА Новости.
По словам инфекциониста, к стремительности таких переходов не готова «большая часть врачей». Георгий Сапронов подчеркнул, что сейчас для медиков очень важно наблюдение за пациентом.
1 мая врач одной из московских клиник рассказала, какие пациенты попадают в реанимацию. По словам медика, 80% инфицированных еще до COVID-19 имели сопутствующие заболевания, такие как: ожирение, проблемы с сердцем и диабет.
Ранее 5-tv.ru писал, что главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших после ИВЛ.
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