Гуманитарную помощь из России доставили в сирийский Тартус
Акцию милосердия посвятили Победе в Великой Отечественной войне.
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Фото, видео: ТАСС / Леваненков Сергей; 5-tv.ru
Из Новороссийска в сирийский Тартус доставили партию гуманитарной помощи. Акцию милосердия посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня помощь нужна тем, для кого война не в прошлом, а в настоящем.
Наборы первой необходимости развезут по самым отдаленным поселкам арабской республики, особо пострадавшим от боевых действий. Российским военным предстоит многодневный автопробег длиной в полторы тысячи километров.
В пути гуманитарный конвой сопровождает и наша съемочная группа.
Из Сирии репортаж Станислава Григорьева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные провели авиапарад в Сирии в честь Дня Победы.
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