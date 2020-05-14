Гуманитарную помощь из России доставили в сирийский Тартус

Из Новороссийска в сирийский Тартус доставили партию гуманитарной помощи. Акцию милосердия посвятили Победе в Великой Отечественной войне. Сегодня помощь нужна тем, для кого война не в прошлом, а в настоящем.

Наборы первой необходимости развезут по самым отдаленным поселкам арабской республики, особо пострадавшим от боевых действий. Российским военным предстоит многодневный автопробег длиной в полторы тысячи километров.

В пути гуманитарный конвой сопровождает и наша съемочная группа.

Из Сирии репортаж Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные провели авиапарад в Сирии в честь Дня Победы.