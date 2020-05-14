В ПФР назвали идеальную дату для подачи заявки на выплаты для детей

Обращаться за выплатами в десять тысяч рублей, обещанными Владимиром Путиным на детей от трех до 16 лет, лучше с 15 мая. Об этом источник в Пенсионном фонде (ПФР) сообщил порталу URA.RU.

Несмотря на то, что подать электронную заявку россияне могут с 12 мая, ПФР просит немного подождать. Как пояснили в ведомстве, после анонсирования меры поддержки президентом, сайт госуслуг принял большое количество заявок, и система не выдерживает.

Как подать заявку о выплате 10 тысяч рублей на ребенка через Госуслуги — простая инструкция

Ранее президент подверг критике работу портала «Госуслуги» за сбои из-за огромного количества обращений. На следующий день после объявления о мерах поддержки семей, на сайт поступило свыше миллиона заявок.

Во время видеообращения к гражданам 11 мая глава государства сообщил о единовременной выплате в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Для того, чтобы получить материальную помощь, необходимо подать электронную заявку на портале «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

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