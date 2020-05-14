«Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы полностью разорвать отношения с Китаем. Американские лидер не может простить Пекину пандемию коронавируса, даже если речь идет не о преднамеренном распространении инфекции или сокрытии информации.

«Здесь много чего можно сделать. К примеру, можно полностью прекратить отношения. Они должны были знать, что они делают. Так что это была либо глупость, некомпетентность, либо умысел», — заявил глава Белого дома.

Из-за катастрофической для США ситуации с распространением коронавируса рейтинг Дональда Трампа рекордно упал. По результатам опроса, хозяин Белого Дома проиграл бы сейчас выборы. Его основного соперника — демократа Джо Байдена — поддерживают 51% опрошенных. А Трампа только 46.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса.

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