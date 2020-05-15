Вероника Скворцова назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови
При этом глава ФМБА уточнила, что отраженная в медицинской литературе статистика требует дополнительного анализа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru
Чаще всего инфицируются коронавирусом люди со второй группой крови. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, этот «интереснейший факт» отражен и в зарубежной литературе и подтвержден данными центров ФМБА.
«Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. <…> На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа, четвертая», — сказала Скворцова.
При этом она не исключила, что такая статистика может быть связана с тем, что именно вторая группа крови самая распространенная, а четвертая — самая редкая.
«Это нужно посмотреть», — отметила глава ФМБА.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Вероника Скворцова рассказала также, что 20% доноров крови, у которых обнаружены антитела к COVID-19, не знали о том, что переболели коронавирусом.
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