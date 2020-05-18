Террористы обстреляли несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия

Террористы обстреляли сразу несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом заявили в российском Центре по примирению сторон. В то же время, по данным наших военных, в Идлибской зоне деэскалации режим прекращения огня соблюдается.

Ну а пока сирийская армия борется с боевиками, простые жители массово сдают донорскую кровь для раненых. В акции участвуют представители всех конфессий. Люди говорят, что теперь все стали братьями по крови.

«Сегодня мы благодарим сирийцев и Сирию. Эта страна приняла нас много лет назад как своих сыновей. Мы здесь сдаем кровь для раненых сирийских военнослужащих. Особенно сейчас, во время коронавируса, много людей, которые нуждаются в донорской крови. Наша цель — принести таким образом максимум пользы», — рассказал епископ Алеппо Матронель Эдмен.

Кровь отправляют в госпитали Алеппо. Желающих внести свой вклад в общее дело столько, что медики всерьез волнуются: а хватит ли пробирок для всех.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в сирийском Алеппо организовали производство масок. Один из бизнесменов переориентировал швейный цех на выпуск медицинской продукции.