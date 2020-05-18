Террористы обстреляли несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия
Несмотря на атаки боевиков, местные жители сдают кровь для раненых.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Juma Mohammad, 5-tv.ru
Террористы обстреляли сразу несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом заявили в российском Центре по примирению сторон. В то же время, по данным наших военных, в Идлибской зоне деэскалации режим прекращения огня соблюдается.
Ну а пока сирийская армия борется с боевиками, простые жители массово сдают донорскую кровь для раненых. В акции участвуют представители всех конфессий. Люди говорят, что теперь все стали братьями по крови.
«Сегодня мы благодарим сирийцев и Сирию. Эта страна приняла нас много лет назад как своих сыновей. Мы здесь сдаем кровь для раненых сирийских военнослужащих. Особенно сейчас, во время коронавируса, много людей, которые нуждаются в донорской крови. Наша цель — принести таким образом максимум пользы», — рассказал епископ Алеппо Матронель Эдмен.
Кровь отправляют в госпитали Алеппо. Желающих внести свой вклад в общее дело столько, что медики всерьез волнуются: а хватит ли пробирок для всех.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в сирийском Алеппо организовали производство масок. Один из бизнесменов переориентировал швейный цех на выпуск медицинской продукции.
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