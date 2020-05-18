За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек
Впервые с начала мая зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Igor Petyx / Ipa; 5-tv.ru
За последние сутки в России от СОVID-19 вылечились еще почти три тысячи человек. По данным оперативного штаба, общее число выписанных пациентов превысило 70 тысяч.
Впервые с начала мая в стране зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения. Снижаются цифры в Москве — они вернулись на апрельский уровень.
Третий день подряд число новых инфицированных в столице не превышает четырех тысяч человек.
В России проведено уже свыше семи миллионов тестов на коронавирус.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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