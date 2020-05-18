За сутки в России от СОVID-19 вылечились почти три тысячи человек

За последние сутки в России от СОVID-19 вылечились еще почти три тысячи человек. По данным оперативного штаба, общее число выписанных пациентов превысило 70 тысяч.

Впервые с начала мая в стране зарегистрировано менее девяти тысяч новых случаев заражения. Снижаются цифры в Москве — они вернулись на апрельский уровень.

Третий день подряд число новых инфицированных в столице не превышает четырех тысяч человек.

В России проведено уже свыше семи миллионов тестов на коронавирус.

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