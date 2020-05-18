Путин назвал самолечение и позднее обращение к врачам причинами роста смертей от COVID-19 в Дагестане

Сложнейшая ситуация в Дагестане. По числу заболевших республика на пятой строчке — 3 460 выявленных случаев. Более половины инфицированных — тяжелые больные и число смертельных исходов растет.

Разбираться, почему так происходит, сегодня пришлось на высшем уровне. Владимир Путин провел специальное онлайн-совещание с руководством республики и обещал федеральную поддержку. Корреспондент МИЦ «Известия» Мурат Магомедов узнал о масштабном плане действий. Подробности в репортаже.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались более 40 медиков. По состоянию на 17 мая, число местных жителей с подтвержденным диагнозом коронавирус и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них проходят лечение в медучреждениях.

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