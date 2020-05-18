Количество заразившихся COVID-19 в России на 18 мая290 678 человек! Число погибших — 2 722!

Путин назвал самолечение и позднее обращение к врачам причинами роста смертей от COVID-19 в Дагестане

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По итогам онлайн-совещания президент России отметил, что в регионе ситуация с эпидемией коронавируса сложная и требует дополнительных мер поддержки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сложнейшая ситуация в Дагестане. По числу заболевших республика на пятой строчке — 3 460 выявленных случаев. Более половины инфицированных — тяжелые больные и число смертельных исходов растет.

Разбираться, почему так происходит, сегодня пришлось на высшем уровне. Владимир Путин провел специальное онлайн-совещание с руководством республики и обещал федеральную поддержку. Корреспондент МИЦ «Известия» Мурат Магомедов узнал о масштабном плане действий. Подробности в репортаже.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии скончались более 40 медиков. По состоянию на 17 мая, число местных жителей с подтвержденным диагнозом коронавирус и подозрением на него превысило 13 тысяч человек, семь тысяч из них проходят лечение в медучреждениях.

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Тема:
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