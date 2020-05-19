Бывший полевой командир рассказал, кому выгодно затягивание конфликта в Сирии

В Сирии на сторону правительственных войск перешел бывший полевой командир оппозиции «Абу Хамзи». Он готов сотрудничать с властями, и охотно рассказал, кому выгодно как можно дольше затягивать вооруженный конфликт в арабской республике.

С главным свидетелем встретился наш спецкор в Сирии Станислав Григорьев.

Полевой командир Ханнам Самир, он же — «Абу Хамзи» из так называемой «сирийской умеренной оппозиции», сегодня — персона, особо охраняемая властями Дамаска. Ведь он — свидетель, которого многие за пределами страны хотят заставить замолчать. Но он говорит. И особенно подробно про своих прежних американских товарищей.

«Кто вам нравился больше, капитан Майк или Белл?»

«Капитан Майк».

«Передайте привет».

«Привет, Майк!» — смеясь выполняет просьбу Хамзи.

Имена, фамилии, явки, пароли. Но самое главное — схемы, по которым работают военные США, чтобы оправдать свое присутствие в регионе. «Абу Хамзи» уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: «хорошие» и «плохие», после чего первых отправляют бороться со вторыми. Но борьба эта — понарошку.

«Оружие и продукты отвозили в ту сторону, где находились ИГИЛовцы*?»

«Точно. Постоянно через „Эт Танф“ в сторону Белой пустыни и в сторону пустынь Ирака».

Он сам прошел по тому же пути. Вступил в отряд оппозиции в Восточной Сувейде, потом поехал тренироваться в Иорданию. А уже оттуда отправился в «Белую пустыню», на юг Сирии, где сейчас американская база «Эт Танф» и лагерь беженцев «Эр Рукбан».

Как оказалось позднее — это не только пустыня, но и поле чудес. Новоприбывших оппозиционеров расставили по постам вокруг Эр Рукбана, и через эти посты, к всеобщему удивлению, в безжизненное пространство «Белой пустыни» поехали караваны с оружием и сухпайками. А ведь там только ИГИЛ*, с которым следовало воевать.

«Это называется сирийской классикой: пикапы одной известной фирмы, на которые можно установить пулеметы. И таких пикапов здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь», — рассказывает специальный корреспондент МИЦ «Известий» в Сирии Станислав Григорьев.

Точно такие же машины, подчиненные «Абу Хамзи», стали отлавливать одну за другой, по некоторым даже стреляли, сопровождающих арестовывали.

«Они пытались выехать из лагеря. И было с ними оружие американское. ПТУР „Конкурс“ и пулеметы калибра 12 и 7. ПТУР и пулеметы были куплены у командиров группы Ахмад Аль Абду. Мы как поймали эти машины, так и сдали их командирам», — рассказывает бывший полевой командир.

«А дальше что?»

«А они сказали: не волнуйтесь»

На планерках на базе «Эт Танф» американские кураторы советовали сирийским оппозиционерам не пороть горячку. А потом борцам с ИГИЛ* и вовсе перестали платить зарплату. Военные эксперты, которым мы дали ознакомиться с откровениями «Абу Хамзи», говорят, что не видят в этом рассказе ничего необычного. Все укладывается в логику конфликта, который, то затухает, то разгорается.

«В нынешних условиях не Соединенные штаты Америки, в первую очередь, ни их союзники уходить из Сирии не хотят, поэтому задача создать огромную проблему сирийскому правительству и создать проблемы для того, чтобы не допустить там быстрейшей стабилизации ситуации», — считает заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийский наук по информационной политике Константин Сивков.

«С одной стороны, это действительно прикрытие, то есть показывают, что есть местные силы, якобы сирийские, которые представляют часть сирийского народа. Ими прикрываются и тогда, когда обосновывают присутствие и прикрываются при операциях против сирийского правительства», — добавляет эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Настоящий круговорот боевиков создан и искусственно поддерживается на деньги американских налогоплательщиков. И все ради того, чтобы остаться в Сирии, поближе к нефтяным полям, которые, по странному совпадению, тоже неподалеку от «Белой пустыни». Но не все работает без поломок даже в таком отлаженном механизме.

«На сегодняшний день, эти боевые группы, которые находятся в работе, они контролируются американцами, конечно у них возникают разногласия постоянно», — говорит заведующий кафедрой политологии и социологии, РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В апреле 2020-го командиру «Абу Хамзи» надоела такая работа. Он поссорился с американскими начальниками и сбежал с опорного пункта вместе со всем своим отрядом. 27 человек захватили пикапы с оружием и с боем прорвались к позициям сирийских правительственных сил. Теперь все они готовы воевать не понарошку, а всерьез. Между делом вспоминают американских военных, которые обманывали их.

«Капитан Майк виноват?»

«Не, капитан Майк отличный, он нравится мне! Он не знает ничего, капитан Майк. Он умеет только использовать оружие и все», — поясняет «Хамзи».

Капитан Майк, инструктор с базы «Эт Танф», учил террористов убивать. Это ему передавал привет бывший полевой командир «Абу Хамзи».

* — запрещена в РФ.