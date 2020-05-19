Некоторое время назад премьер-министр России был госпитализирован с коронавирусом.

Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении премьер-министра Михаила Мишустина к исполнению служебных обязанностей после болезни. Об этом сообщает прес-служба Кремля.

Михаил Мишустин получил положительный тест на COVID-19 30 апреля. В тот же день он доложил о случившемся главе государства и лег в одну из государственных больниц. Его обязанности на время болезни был назначен исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
Инфекционист Минздрава спрогнозировала развитие ситуации с COVID-19
19 мая
Обдуманное потребление? Как пандемия COVID-19 изменила привычки россиян
19 мая
Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
Курьерская доставка за время пандемии СОVID-19 выросла в разы. Что чаще заказывают россияне?
19 мая
Дональд Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
19 мая
Мы спасены? В США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях
19 мая
Тест на COVID-19, присяга без родных: коронавирус внес коррективы в призывную кампанию
19 мая
Россияне подали восемь миллионов заявлений на выплаты на детей через портал Госуслуги
19 мая
Заложник пандемии: гастролировавший по РФ сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле

Читайте также

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.98
-0.23 78.94
-0.19
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги

Последние новости

12:00
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» задержали под наркотиками
11:56
В Подмосковье задержали мать, подозреваемую в убийстве девятимесячного сына
11:51
Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей
11:49
Пять фактов о Кене Осмонде
11:44
Что делать, если вы живете в самоизоляции с агрессором? — Советы психологов
11:26
Крупный пожар охватил промышленное предприятие в Иркутской области

Сейчас читают

За сутки в России выявлено 9263 новых случаев инфицирования COVID-19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок