Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей
Некоторое время назад премьер-министр России был госпитализирован с коронавирусом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении премьер-министра Михаила Мишустина к исполнению служебных обязанностей после болезни. Об этом сообщает прес-служба Кремля.
Михаил Мишустин получил положительный тест на COVID-19 30 апреля. В тот же день он доложил о случившемся главе государства и лег в одну из государственных больниц. Его обязанности на время болезни был назначен исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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