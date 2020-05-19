Мишустин после болезни вернулся к исполнению своих обязанностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении премьер-министра Михаила Мишустина к исполнению служебных обязанностей после болезни. Об этом сообщает прес-служба Кремля.

Михаил Мишустин получил положительный тест на COVID-19 30 апреля. В тот же день он доложил о случившемся главе государства и лег в одну из государственных больниц. Его обязанности на время болезни был назначен исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.