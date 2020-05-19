Число жертв пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге возросло до шести

Власти Санкт-Петербурга подтвердили гибель шестого пациента больницы Святого Георгия в городе на Неве, где произошел пожар на минувшей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

«Шестой погибший — да, мы подтвердили. Человек скончался в 8:20 (12 мая — Прим. ред.)», — сообщили чиновники.

Посмертная экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал угарный газ. Ранее из-за тяжелого состояния погибшего было не очевидно, что привело к его кончине.

Семьям погибших в страшном пожаре губернатор Северной столицы Александр Беглов распорядился выплатить компенсации в один миллион рублей. В связи с подтверждением новой жертвы трагедии в комитете по здравоохранению распорядились направить данные для назначения выплат.

Пожар в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Петербурге случился 12 мая. Пламя вспыхнуло на шестом этаже лечебного учреждения и охватило площадь десять квадратных метров. Погибли пять пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Позже было установлено, что возгорание случилось в аппаратах ИВЛ. После этой трагедии и аналогичного пожара в Москве СКР начал проверку на заводе-производителе аппаратов ИВЛ марки «Авента». Росздравнадзор приостановил обращение оборудования данного типа.