«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме
Болезнь мальчика началась с боли в горле и сыпи на руках. После его госпитализировали с сердечной недостаточностью.
Фото: www.globallookpress.com
Подросток в США попал в больницу с мультисистемным воспалительным синдромом в середине апреля. Позже у него обнаружили коронавирус. Сейчас врачи выясняют связь этих двух недугов.
Как рассказал отец мальчика телеканалу CNN, болезнь началась с боли в горле и температуры, а также легкой сыпи на руках, поэтому подозрений на COVID-19 не возникло. Врачи дали ребенку антибиотики, но через пять дней температура резко выросла, мальчика госпитализировали с сердечной недостаточностью.
Сам подросток описал ощущения как «огонь по венам». По его словам, он не мог пошевелиться и испытывал боль, даже когда к его рукам прикасались другие люди.
«Единственный способ, которым я могу описать это, — почти как электричество или огонь, бегущий по венам», — рассказал 14-летний юноша.
Подростку провели тесты на коронавирус и получили положительный результат. При этом у него уже вырабатываются антитела, но состояние пока далеко от полного выздоровления. Синдром, с которым поступил в больницу мальчик, известен в США. Однако его связь с COVID-19 только предстоит изучить. Врачи подозревают, что это может быть проявлением поствирусного состояния организма. Мультисистемный воспалительный синдром был зафиксирован в 18 штатах США, а также в Италии и Великобритании.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей.
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