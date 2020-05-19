Болезнь мальчика началась с боли в горле и сыпи на руках. После его госпитализировали с сердечной недостаточностью.

«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Подросток в США попал в больницу с мультисистемным воспалительным синдромом в середине апреля. Позже у него обнаружили коронавирус. Сейчас врачи выясняют связь этих двух недугов.

Как рассказал отец мальчика телеканалу CNN, болезнь началась с боли в горле и температуры, а также легкой сыпи на руках, поэтому подозрений на COVID-19 не возникло. Врачи дали ребенку антибиотики, но через пять дней температура резко выросла, мальчика госпитализировали с сердечной недостаточностью.

Сам подросток описал ощущения как «огонь по венам». По его словам, он не мог пошевелиться и испытывал боль, даже когда к его рукам прикасались другие люди.

«Единственный способ, которым я могу описать это, — почти как электричество или огонь, бегущий по венам», — рассказал 14-летний юноша.

Подростку провели тесты на коронавирус и получили положительный результат. При этом у него уже вырабатываются антитела, но состояние пока далеко от полного выздоровления. Синдром, с которым поступил в больницу мальчик, известен в США. Однако его связь с COVID-19 только предстоит изучить. Врачи подозревают, что это может быть проявлением поствирусного состояния организма. Мультисистемный воспалительный синдром был зафиксирован в 18 штатах США, а также в Италии и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая
19 мая
Елизавета II лишилась 18 миллионов фунтов стерлингов из-за коронавируса
19 мая
Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки
19 мая
«Микробы на подлете сдохнут от смеха»: депутат Рады надела маску «в дырочку»
19 мая
Российский художник о призыве продать «Мону Лизу»: «Ни в какие ворота»
19 мая
Матвиенко: Нельзя допустить разрушения ВОЗ
19 мая
За американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить
19 мая
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
19 мая
«Вы эту заразу побороли» — Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
72.39
-0.59 79.17
0.23
Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?

Последние новости

21:08
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
21:05
Диана Арбенина и Шура Би-2 исполняют лучшие хиты на VK Fest 2020
20:50
Бывший полевой командир рассказал, кому выгодно затягивание конфликта в Сирии
20:45
Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?
20:42
СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая
20:39
«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме

Сейчас читают

ТОП-5 имен мальчиков-подкаблучников
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок