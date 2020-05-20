Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19
Международная финансовая организация прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию в мировой экономике.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Marijan Murat
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии коронавируса. По словам главы международной финансовой организации Дэвида Малпасса, в 2020 может наступить глубокая рецессия мировой экономики.
«Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости», — цитирует Дэвида Малпасса «Интерфакс».
Отмечается, что Всемирный банк должен в течение 15 месяцев направить в качестве поддержки 160 миллиардов рублей наиболее уязвимым государствам. Дэвид Малпасс пояснил, что эти средства были распределены между 100 странами, в которых проживает 70% населения планеты.
Кроме того, глава международной финансовой организации подчеркнул, что принимаемых мер может быть не достаточно и призвал делать пожертвования.
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