Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19

Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии коронавируса. По словам главы международной финансовой организации Дэвида Малпасса, в 2020 может наступить глубокая рецессия мировой экономики.

«Чтобы вернуться к росту, наша цель должна заключаться в быстром и гибком реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предоставлении денежной и другой поддержки бедным слоям населения, поддержании частного сектора и укреплении экономической устойчивости», — цитирует Дэвида Малпасса «Интерфакс».

Отмечается, что Всемирный банк должен в течение 15 месяцев направить в качестве поддержки 160 миллиардов рублей наиболее уязвимым государствам. Дэвид Малпасс пояснил, что эти средства были распределены между 100 странами, в которых проживает 70% населения планеты.

Кроме того, глава международной финансовой организации подчеркнул, что принимаемых мер может быть не достаточно и призвал делать пожертвования.

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