В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах

Разработка 47 вакцин от коронавируса ведется в России на 14 платформах. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства отметила, что значимым аспектом в работе является диагностика COVID-19. Вице-премьер добавила, что по состоянию на середину мая в России зарегистрированы 24 тест-системы для выявления нового внеклеточного агента.

«В государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах. Это тест-системы, которые осуществляют ПЦР- и ИФА-диагностику», — сказала Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, в настоящий момент РФ является абсолютным лидером в мире по количеству тестирований на коронавирус. На сегодняшний день проведено более семи миллионов лабораторных исследований.

Татьяна Голикова добавила, что пять вакцин от COVID-19 уже проходят клинические испытания и еще четыре находятся на государственной регистрации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество выздоровевших от COVID-19 в РФ впервые превысило число новых случаев.

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