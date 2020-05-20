В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране зарегистрированы 24 тест-системы для выявления COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Christian Ohde via www.imago-ima, 5-tv.ru
Разработка 47 вакцин от коронавируса ведется в России на 14 платформах. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
«В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Татьяна Голикова.
Заместитель председателя правительства отметила, что значимым аспектом в работе является диагностика COVID-19. Вице-премьер добавила, что по состоянию на середину мая в России зарегистрированы 24 тест-системы для выявления нового внеклеточного агента.
«В государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах. Это тест-системы, которые осуществляют ПЦР- и ИФА-диагностику», — сказала Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, в настоящий момент РФ является абсолютным лидером в мире по количеству тестирований на коронавирус. На сегодняшний день проведено более семи миллионов лабораторных исследований.
Татьяна Голикова добавила, что пять вакцин от COVID-19 уже проходят клинические испытания и еще четыре находятся на государственной регистрации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество выздоровевших от COVID-19 в РФ впервые превысило число новых случаев.
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