По словам Александра Мясникова, перед входом в «красную зону» он использует препараты группы интерферона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gao Jing, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью ФАН назвал эффективное средство для профилактики коронавируса. По словам медика, перед входом в «красную зону» он вводит себе препараты группы интерферона.

Несмотря на это, клинически подтвержденных данных о возможности лечения COVID-19 этими лекарственными средствами пока нет.

«Моя позиция по этому вопросу двоякая. С одной стороны, интерфероны — стопроцентно действующие лекарства, которые широко применяются в медицине. Их противовирусные и иммуномодулирующие свойства давно известны. <…> То есть, — это работающее лекарство. Оно точно работает при введении в качестве инъекций в значительных дозах, и, само собой, имеет побочные эффекты. Если лекарство работает, оно всегда имеет побочное действие», — сказал Александр Мясников.

Специалист добавил, что до сих пор нет точных данных об эффективности интерферонов при профилактическом использовании через носовую полость. Международная доказательная медицина также не признает подобный подход. Александр Мясников считает, что в нынешних неблагоприятных эпидемиологических условиях ситуация может сменить вектор развития.

«Сегодня мы находимся в условиях, когда очень многие лекарства против COVID-19 не работают, или их использование не имеет доказательной базы. Тем не менее, эти препараты применяются», — отметил врач.

Александр Мясников добавил, что во времена эпидемии «атипичной пневмонии» в 2002 году, вызванной вирусом SARS-CoV, препараты группы интерферонов имели повсеместное применение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин заявил о росте смертности от коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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