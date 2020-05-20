Жительница многоквартирного дома обругала бранными словами и не пустила на порог соседку без маски. Город, в котором произошел инцидент, не установлен.

Дело в том, что молодая девушка с детьми пыталась попасть в свой подъезд. Однако дорогу ей преградила женщина в возрасте, которая начала вести себя не вполне адекватно. Ее возмутило то, что в дом пытаются проникнуть без средств индивидуальной защиты. В сети появились кадры с места происшествия.

«У тебя маски нет, ничего нет, все — пошла вон! У нас масочный! Масочный!!!» — начала кричать женщина.

При этом негодующая дама использовала в отношении своей оппонентки нецензурную лексику, абсолютно не обращая внимания на детей. Чем закончились «масочные разборки» пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую социальную дистанцию в магазине. Пожилая женщина, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы.