Ты не пройдешь! — взбесившаяся женщина не пустила в подъезд соседку без маски
Нервная дама встала в дверях многоквартирного дома и осыпала нецензурной бранью молодую девушку с детьми.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: www.globallookpress.com /Arne Dedert, Instagram @ utopia_news
Жительница многоквартирного дома обругала бранными словами и не пустила на порог соседку без маски. Город, в котором произошел инцидент, не установлен.
Дело в том, что молодая девушка с детьми пыталась попасть в свой подъезд. Однако дорогу ей преградила женщина в возрасте, которая начала вести себя не вполне адекватно. Ее возмутило то, что в дом пытаются проникнуть без средств индивидуальной защиты. В сети появились кадры с места происшествия.
«У тебя маски нет, ничего нет, все — пошла вон! У нас масочный! Масочный!!!» — начала кричать женщина.
При этом негодующая дама использовала в отношении своей оппонентки нецензурную лексику, абсолютно не обращая внимания на детей. Чем закончились «масочные разборки» пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина ударил пенсионерку, не соблюдавшую социальную дистанцию в магазине. Пожилая женщина, подвергшаяся нападению, — ветеран труда и инвалид III группы.
- 20 мая
- «Мы уже на плато!» — вирусолог успокоил россиян, рассказав о ситуации с COVID-19
- 20 мая
- После самолечения при СОVID-19 умер сын диктора Светланы Моргуновой
- 20 мая
- Аналитики рассказали о самом популярном развлечении на самоизоляции в Москве
- 20 мая
- Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы
- 20 мая
- Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари
- 20 мая
- В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
- 20 мая
- Количество выздоровевших от COVID-19 в РФ впервые превысило число новых случаев
- 20 мая
- Фото: «Коронавирусный» град обрушился на Китай и Мексику
- 20 мая
- Клиники продолжают использовать аппараты ИВЛ «Авента» после резонансных пожаров
- 20 мая
- За сутки в России выявлено 8 764 новых случая инфицирования COVID-19
Читайте также
46%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?