Трамп против проведения выборов президента по почте
Президент США был настолько возмущен, что даже пригрозил перекрыть финансирование сразу трем штатам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Doug Mills, 5-tv.ru
Дональд Трамп пригрозил перекрыть финансирование сразу трем штатам. Американского лидера возмутило, что в Техасе, Неваде и Мичигане разрешили голосовать на выборах президента по почте.
Такое решение власти объяснили тем, что в условиях пандемии коронавируса, избиратели не должны выбирать между здоровьем и правом голоса. Однако Трампа такие доводы не убедили. Губернаторов он назвал мошенниками, а миллионы бюллетеней, которые доставили людям по почте — фальшивками.
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.
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