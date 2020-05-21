Трамп против проведения выборов президента по почте

Дональд Трамп пригрозил перекрыть финансирование сразу трем штатам. Американского лидера возмутило, что в Техасе, Неваде и Мичигане разрешили голосовать на выборах президента по почте.

Такое решение власти объяснили тем, что в условиях пандемии коронавируса, избиратели не должны выбирать между здоровьем и правом голоса. Однако Трампа такие доводы не убедили. Губернаторов он назвал мошенниками, а миллионы бюллетеней, которые доставили людям по почте — фальшивками.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября.