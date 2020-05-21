В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции
Глава региона заявил, что Кубань как курорт не готова к приему туристов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, /George Zakharchuk, /Anvar Galeev
Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлен до 6 июня, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее планировалось, что с 23 мая на Кубани снимут принятые в период пандемии ограничения в городах для всех, кроме лиц пожилого возраста и имеющих хронические заболевания. По словам главы региона, вместо отмены ограничений с 23 мая власти начнут второй этап подготовки к их снятию. По его словам, край как курорт пока не готов массовому приему туристов.
Торговые центры, здравницы и многие достопримечательности в Краснодарском крае остаются закрытыми. Сохраняется и запрет на межмуниципальное транспортное сообщение. Движение на личном транспорте разрешается при наличии спецпропусков. Выходить на улицу допускается в случае экстренной необходимости.
Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 21 мая выявлен 91 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 2 974 случая, из них летальных 26. 1 644 человек выздоровели.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совфеде хотят официально установить понятие «самоизоляция».
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