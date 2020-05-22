Каникулы строгого режима? Как летние лагеря готовят к отдыху российских детей

Отдохнуть в летних лагерях сможет лишь треть российских школьников. Об этом «Известиям» рассказал член координационного совета по развитию детского туризма Сергей Минделевич.

В этом году откроются далеко не все оздоровительные учреждения. И не раньше 1 июля. Подготовка к приему маленьких гостей уже началась в легендарном «Артеке» и приморском «Океане».

Главная задача соблюсти все меры предосторожности по борьбе с коронавирусом и при этом не превратить отдых детей — в каникулы строго режима. Корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова увидела, как это будет. Подробности в репортаже.

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