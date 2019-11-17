На Украине заявили о завершении получения кораблей от России

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что передача украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, находится на заключительном этапе. Как отмечает телеканал RT со ссылкой на издание «Новое время», речь идет о бронированных катерах «Бердянск» и «Никополь», а также буксире «Яны Капу».

По данным одесской газеты «Думская», за задержанными судами уже выдвинулись буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательный корабль «Сапфир». Передача состоится в открытом море примерно в 96 километрах от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей до проведения саммита в «нормандском формате».

Буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Суда Незалежной следовали по маршруту Одесса — Мариуполь, однако украинская сторона не уведомила заранее Россию о том, что корабли пройдут через Керченский пролив, как того требует действующий регламент. В ФСБ России это расценили как провокацию.