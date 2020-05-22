Путин предупредил о возможном рецидиве коронавируса в России
По словам президента РФ, вторая волна распространения COVID-19 возможна осенью этого года.
Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda
Президент России Владимир Путин не исключил появление второй волны коронавируса в стране осенью текущего года. Об этом он заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
«Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, — о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации», — сказал он.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. При этом руководитель ведомства напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения всех требований, чтобы ситуация не ухудшилась.
Ранее в ходе этого совещания Владимир Путин также поручил наращивать работу по тестированию населения на COVID-19.
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