За сутки в России выявлено 9 434 новых случая инфицирования COVID-19
По данным Оперативного штаба, порядка 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Фото: www.globallookpress.com /PPI
В России зафиксировано 9 434 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 8,4 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончалось 139 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 8 111. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
Статистика по регионам:
- Москва - 3190
- Московская область - 846
- Санкт-Петербург - 363
- Ростовская область - 353
- Нижегородская область - 211
- Свердловская область - 171
- Красноярский край - 148
- Республика Дагестан - 127
- Калужская область - 125
- Ярославская область - 115
- Волгоградская область - 107
- Брянская область - 103
- Пензенская область - 102
- Республика Саха (Якутия) - 100
- Рязанская область - 98
- Саратовская область - 98
- Ульяновская область - 98
- Иркутская область - 95
- Чувашская Республика - 91
- Тульская область - 90
- Краснодарский край - 89
- Республика Башкортостан - 88
- Омская область - 87
- Самарская область - 86
- Курская область - 83
- Новосибирская область - 83
- Кабардино-Балкарская Республика - 80
- Челябинская область - 80
- Тамбовская область - 79
- Республика Татарстан - 76
- Владимирская область - 74
- Ставропольский край - 74
- Белгородская область - 73
- Алтайский край - 69
- Республика Северная Осетия - 67
- Липецкая область - 65
- Смоленская область - 65
- Хабаровский край - 63
- Орловская область - 61
- Ханты-Мансийский АО - 58
- Воронежская область - 57
- Ленинградская область - 57
- Приморский край - 53
- Астраханская область - 51
- Пермский край - 47
- Республика Калмыкия - 46
- Республика Тыва - 46
- Забайкальский край - 43
- Ивановская область - 42
- Республика Ингушетия - 42
- Оренбургская область - 42
- Вологодская область - 41
- Калининградская область - 41
- Республика Марий Эл - 41
- Республика Коми - 38
- Архангельская область - 37
- Ямало-Ненецкий АО - 36
- Новгородская область - 35
- Тюменская область - 35
- Мурманская область - 34
- Республика Бурятия - 34
- Республика Мордовия - 32
- Тверская область - 31
- Республика Адыгея - 31
- Республика Хакасия - 31
- Псковская область - 30
- Кировская область - 30
- Томская область - 29
- Амурская область - 23
- Камчатский край - 23
- Костромская область - 20
- Карачаево-Черкесская Республика - 20
- Чеченская Республика - 20
- Республика Карелия - 16
- Удмуртская Республика - 15
- Кемеровская область - 14
- Республика Крым - 10
- Магаданская область - 9
- Курганская область - 8
- Севастополь - 5
- Сахалинская область - 3
- Ненецкий АО - 2
- Чукотский АО - 2
- Еврейская АО - 1
Всего в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 388 летальных исхода, выздоровели 107 936 человек.
По данным ТАСС коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки увеличился с 0,93 до 0,97.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что в стране наблюдается снижение темпов прироста выявления новых случаев COVID-19. Только за последние десять дней этот показатель достиг 22,5%.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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