По данным Оперативного штаба, порядка 42% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявлено 9 434 новых случая инфицирования COVID-19

Фото: www.globallookpress.com /PPI

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксировано 9 434 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 8,4 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 139 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 8 111. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

  • Москва - 3190
  • Московская область - 846
  • Санкт-Петербург - 363
  • Ростовская область - 353
  • Нижегородская область - 211
  • Свердловская область - 171
  • Красноярский край - 148
  • Республика Дагестан - 127
  • Калужская область - 125
  • Ярославская область - 115
  • Волгоградская область - 107
  • Брянская область - 103
  • Пензенская область - 102
  • Республика Саха (Якутия) - 100
  • Рязанская область - 98
  • Саратовская область - 98
  • Ульяновская область - 98
  • Иркутская область - 95
  • Чувашская Республика - 91
  • Тульская область - 90
  • Краснодарский край - 89
  • Республика Башкортостан - 88
  • Омская область - 87
  • Самарская область - 86
  • Курская область - 83
  • Новосибирская область - 83
  • Кабардино-Балкарская Республика - 80
  • Челябинская область - 80
  • Тамбовская область - 79
  • Республика Татарстан - 76
  • Владимирская область - 74
  • Ставропольский край - 74
  • Белгородская область - 73
  • Алтайский край - 69
  • Республика Северная Осетия - 67
  • Липецкая область - 65
  • Смоленская область - 65
  • Хабаровский край - 63
  • Орловская область - 61
  • Ханты-Мансийский АО - 58
  • Воронежская область - 57
  • Ленинградская область - 57
  • Приморский край - 53
  • Астраханская область - 51
  • Пермский край - 47
  • Республика Калмыкия - 46
  • Республика Тыва - 46
  • Забайкальский край - 43
  • Ивановская область - 42
  • Республика Ингушетия - 42
  • Оренбургская область - 42
  • Вологодская область - 41
  • Калининградская область - 41
  • Республика Марий Эл - 41
  • Республика Коми - 38
  • Архангельская область - 37
  • Ямало-Ненецкий АО - 36
  • Новгородская область - 35
  • Тюменская область - 35
  • Мурманская область - 34
  • Республика Бурятия - 34
  • Республика Мордовия - 32
  • Тверская область - 31
  • Республика Адыгея - 31
  • Республика Хакасия - 31
  • Псковская область - 30
  • Кировская область - 30
  • Томская область - 29
  • Амурская область - 23
  • Камчатский край - 23
  • Костромская область - 20
  • Карачаево-Черкесская Республика - 20
  • Чеченская Республика - 20
  • Республика Карелия - 16
  • Удмуртская Республика - 15
  • Кемеровская область - 14
  • Республика Крым - 10
  • Магаданская область - 9
  • Курганская область - 8
  • Севастополь - 5
  • Сахалинская область - 3
  • Ненецкий АО - 2
  • Чукотский АО - 2
  • Еврейская АО - 1

Всего в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 388 летальных исхода, выздоровели 107 936 человек.

По данным ТАСС коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки увеличился с 0,93 до 0,97.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что в стране наблюдается снижение темпов прироста выявления новых случаев COVID-19. Только за последние десять дней этот показатель достиг 22,5%.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

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Тема:
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