За сутки в России выявлено 9 434 новых случая инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 9 434 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, что меньше, чем данные за сутки в последний месяц. Проведено более 8,4 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончалось 139 пациентов с COVID-19, полностью излечились — 8 111. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

Статистика по регионам:

Москва - 3190

Московская область - 846

Санкт-Петербург - 363

Ростовская область - 353

Нижегородская область - 211

Свердловская область - 171

Красноярский край - 148

Республика Дагестан - 127

Калужская область - 125

Ярославская область - 115

Волгоградская область - 107

Брянская область - 103

Пензенская область - 102

Республика Саха (Якутия) - 100

Рязанская область - 98

Саратовская область - 98

Ульяновская область - 98

Иркутская область - 95

Чувашская Республика - 91

Тульская область - 90

Краснодарский край - 89

Республика Башкортостан - 88

Омская область - 87

Самарская область - 86

Курская область - 83

Новосибирская область - 83

Кабардино-Балкарская Республика - 80

Челябинская область - 80

Тамбовская область - 79

Республика Татарстан - 76

Владимирская область - 74

Ставропольский край - 74

Белгородская область - 73

Алтайский край - 69

Республика Северная Осетия - 67

Липецкая область - 65

Смоленская область - 65

Хабаровский край - 63

Орловская область - 61

Ханты-Мансийский АО - 58

Воронежская область - 57

Ленинградская область - 57

Приморский край - 53

Астраханская область - 51

Пермский край - 47

Республика Калмыкия - 46

Республика Тыва - 46

Забайкальский край - 43

Ивановская область - 42

Республика Ингушетия - 42

Оренбургская область - 42

Вологодская область - 41

Калининградская область - 41

Республика Марий Эл - 41

Республика Коми - 38

Архангельская область - 37

Ямало-Ненецкий АО - 36

Новгородская область - 35

Тюменская область - 35

Мурманская область - 34

Республика Бурятия - 34

Республика Мордовия - 32

Тверская область - 31

Республика Адыгея - 31

Республика Хакасия - 31

Псковская область - 30

Кировская область - 30

Томская область - 29

Амурская область - 23

Камчатский край - 23

Костромская область - 20

Карачаево-Черкесская Республика - 20

Чеченская Республика - 20

Республика Карелия - 16

Удмуртская Республика - 15

Кемеровская область - 14

Республика Крым - 10

Магаданская область - 9

Курганская область - 8

Севастополь - 5

Сахалинская область - 3

Ненецкий АО - 2

Чукотский АО - 2

Еврейская АО - 1

Всего в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 388 летальных исхода, выздоровели 107 936 человек.

По данным ТАСС коэффициент распространения коронавируса в России за последние сутки увеличился с 0,93 до 0,97.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова отметила, что в стране наблюдается снижение темпов прироста выявления новых случаев COVID-19. Только за последние десять дней этот показатель достиг 22,5%.

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