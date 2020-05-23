«Пять процентов здоровья оставалось»: Бабкина рассказала, как чудом избежала сме

Певица впервые после тяжелой болезни посетила свой театр «Русская песня» и уже готовит новый спектакль.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Тема:
Эпидемия коронавируса

Надежда Бабкина впервые после тяжелой болезни приехала в свой театр «Русская песня». Видео трогательной встречи с коллективом артистка выложила на своей странице в Instagram.

«Встретили торжественно. С некоторыми ребятами не виделась очень давно. Спасибо вам!» — подписала ролик Бабкина.

Instagram @ngbabkina

Она уже успела провести совещание, на котором обсуждался новый спектакль.

«Будет бомба!» — пообещала руководитель «Русской песни».

Совсем недавно вышедшая из больницы после тяжелой двусторонней пневмонии Надежда Бабкина рассказала в телеэфире, как ее спасали врачи. Она была госпитализирована с поражением около 80% легких и несколько дней провела в реанимации в коме. Когда состояние певицы улучшилось, медики признались, что шансов выжить у нее было совсем немного — всего 5%.

«Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать — пять процентов жизни тебе оставалось…» — цитирует Бабкину сайт KP.RU.

По словам певицы, пока она была в больницу, заболел и ее сын Данила. Все домашние хлопоты и забота о больных легли на плечи его жены Татьяны.

Сейчас, как ранее рассказывал 5-tv.ru, Надежда Бабкина восстанавливается после болезни и уже приступила к работе в программе «Модный приговор».

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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