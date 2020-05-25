Улыбка до ушей: подозреваемому в захвате заложников в Москве показали видео с Бузовой

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Виктория Андреева
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Предполагаемый злоумышленник полюбовался любимицей прямо на скамье подсудимых.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве

Фанат Ольги Бузовой, подозреваемый в совершении разбойного налета на отделение «Альфа-банка» в Москве и взявший в заложники посетителя, был безмерно счастлив увидеть звезду в зале судебного заседания. Правда, посредством онлайн-трансляции.

Да-да, прямо во время избрания меры пресечения по факту совершенного преступления, предполагаемый злоумышленник — 34-летний Алексей Барышников — вновь рассказал присутствующим о давней мечте встретиться со звездой Instagram. Добросердечные приставы пошли ему навстречу и показали видеообращение Бузовой к поклонникам, где она признается, как сильно напугана случившимся.

«Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать!» — еле-еле подбирала слова растерянная Ольга.

Но кажется, такая реакция «возлюбленной» лишь позабавила Барышникова. Просмотрев запись, он, улыбнулся и вернулся на скамью подсудимых.

Instagram @buzova86

Вопиющий инцидент с захватом заложника произошел 23 мая в офисе «Альфа-банка», расположенного на улице Земляной Вал. Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая его подорвать, взял в заложники одного из посетителей. Позже он вместе с «новым другом» начал распивать спиртные напитки, при этом повторяя, как мечтает лично познакомиться с певицей Ольгой Бузовой.

Воспользовавшись моментом и рассеянностью преступника, здание в считанные минуты штурмовали бойцы отряда СОБР. По факту ЧП Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 206 УК РФ «Захват заложника».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фаната Бузовой, захватившего заложника в «Альфа-банке» арестовали на два месяца.

Тема:
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