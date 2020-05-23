Установлена личность захватившего заложника в банке в Москве

Молодой человек днем ворвался в отделение с рюкзаком в руках и угрожал взрывом.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, Instagram @fedor_pimenov

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Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве

Полиция установила личность захватившего днем заложника в банке на Земляном валу в центре Москвы.

Как стало известно 5-tv.ru, им оказался 34-летний Алексей Барышников.

В столицу молодой человек прибыл из одного из регионов России. В настоящее время он задержан. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, вышеуказанный мужчина днем ворвался в отделение с рюкзаком в руках и угрожал взрывом. С ним в помещении остался лишь клиент банка, который вел трансляцию всего происходящего в прямом эфире в сети. Четверо сотрудников смогли покинуть офис через черный ход и сообщить о произошедшем в полицию.

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