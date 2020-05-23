Видео: спецоперация СОБР по задержанию мужчины, захватившего заложника в Москве

В настоящий момент злоумышленник находится под стражей в одном из столичных отделений МВД.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, Росгвардия

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Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве

5-tv.ru публикует кадры задержания преступника, ворвавшегося днем 23 мая в отделение банка в Москве и захватившего в заложники одного из посетителей.

Инцидент произошел около 14 часов по московскому времени в здании Альфа-банка, расположенного на улице Земляной Вал. Сообщение о преступлении поступило в полицию от сотрудников организации, успевших выбраться из помещения через черный ход до того, как злоумышленник заблокировал двери.

После недолгих переговоров, убедившись в том, что преступник не опасен, бойцы отряда СОБР решили штурмовать помещение.

«В ходе спланированной спецоперации по освобождению заложников сотрудники СОБР совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника, насильно удерживающего сотрудников и посетителей одного из отделений столичного банка. <…> По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство. В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в официальном заявлении ГУ Росгвардии в Москве.

Установить личность преступника удалось быстро: им оказался 34-летний Алексей Б., уроженец города Нижневартовск, недавно перебравшийся из Петербурга в Москву на ПМЖ. Мужчина был ранее дважды судим, а также имеет крупные финансовые задолженности.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 206 УК РФ «Захват заложника». Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что на самом деле произошло в московском банке и почему захват заложника превратился из трагедии в настоящий фарс.

Тема:
Захват заложников в банке на Земляном валу в Москве
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