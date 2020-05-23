Звезда Instagram Ольга Бузова никогда не думала, что сыграет ключевую роль в деле освобождения заложников. Однако сегодня певица чуть не стала парламентером, главная задача которого — обезвредить преступника.

Так, 23 мая молодой человек, прибывший в Москву из Санкт-Петербурга, ворвался в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и захватил заложника. Он долго не выдвигал требований, но обещал с минуты на минуту подорвать помещение. А спустя еще некоторое время бросил прибывшим на место спецотрядам записку: «Мне ничего не нужно. Только правда».

В ходе длительных переговоров злоумышленник признался, что всегда мечтал увидеть Ольгу Бузову. И, воспользовавшись ситуацией, попытался дозвониться ей при помощи инстаграм. К сожалению, или к счастью, их разговор так и не состоялся: забывшегося в мечтах преступника обезвредил отряд СОБР, лихо ворвавшийся в помещение.

Позже Бузова записала видеообращение к поклонникам, где призналась, что подобные инциденты ее очень пугают. Но тут же добавила: в случае необходимости, обязательно бы приехала на место ЧП.

«Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась, и ни один человек не пострадал…» — заявила ошарашенная звезда.

Instagram @buzova86

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры задержания преступника, захватившего заложника в банке Москвы.