«Я просто в шоке!» — Бузова о своей роли в захвате заложника в банке Москвы
Инцидент произошел днем 23 мая в центре столицы на улице Земляной вал.
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Фото, видео: Instagram @buzova86, @fedor_pimenov
Звезда Instagram Ольга Бузова никогда не думала, что сыграет ключевую роль в деле освобождения заложников. Однако сегодня певица чуть не стала парламентером, главная задача которого — обезвредить преступника.
Так, 23 мая молодой человек, прибывший в Москву из Санкт-Петербурга, ворвался в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и захватил заложника. Он долго не выдвигал требований, но обещал с минуты на минуту подорвать помещение. А спустя еще некоторое время бросил прибывшим на место спецотрядам записку: «Мне ничего не нужно. Только правда».
В ходе длительных переговоров злоумышленник признался, что всегда мечтал увидеть Ольгу Бузову. И, воспользовавшись ситуацией, попытался дозвониться ей при помощи инстаграм. К сожалению, или к счастью, их разговор так и не состоялся: забывшегося в мечтах преступника обезвредил отряд СОБР, лихо ворвавшийся в помещение.
Позже Бузова записала видеообращение к поклонникам, где призналась, что подобные инциденты ее очень пугают. Но тут же добавила: в случае необходимости, обязательно бы приехала на место ЧП.
«Я в шоке просто! Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привести меня. Вот к вопросу о страхах: я очень боюсь неадекватных людей, от которых не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась, и ни один человек не пострадал…» — заявила ошарашенная звезда.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры задержания преступника, захватившего заложника в банке Москвы.
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