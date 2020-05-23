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«Хотел узнать правду» — кадры допроса подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве

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Алиса Маркова
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По версии следствия захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский, СК РФ

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Следственный комитет опубликовал запись, на которой запечатлен фрагмент допроса подозреваемого в захвате заложников в отделении банка в Москве.

На кадрах видно, как правоохранитель сообщает подозреваемому о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный полностью признал. На вопрос, что подвигло его на совершение захвата отделения банка, молодой человек отвечает, что «хотел узнать правду».

Инцидент произошел около 14 часов по московскому времени в здании Альфа-банка, расположенного на улице Земляной Вал. Сообщение о преступлении поступило в полицию от сотрудников организации, успевших выбраться из помещения через черный ход до того, как злоумышленник заблокировал двери.

После недолгих переговоров, убедившись в том, что преступник не опасен, бойцы отряда СОБР решили штурмовать помещение.

«В ходе спланированной спецоперации по освобождению заложников сотрудники СОБР совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника, насильно удерживающего сотрудников и посетителей одного из отделений столичного банка. <…> По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство. В настоящий момент все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в официальном заявлении ГУ Росгвардии в Москве.

Установить личность преступника удалось быстро: им оказался 34-летний Алексей Б., уроженец города Нижневартовск, недавно перебравшийся из Петербурга в Москву на ПМЖ. Мужчина был ранее дважды судим, а также имеет крупные финансовые задолженности.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело в соответствии со статьей 206 УК РФ «Захват заложника». Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, что на самом деле произошло в московском банке и почему захват заложника превратился из трагедии в настоящий фарс.

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