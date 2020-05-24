«Хотелось спрятаться под одеяло»: как Бузова пережила историю с захватом заложников

Ольга Бузова рассказала поклонникам в Instagram, как себя чувствует после истории с захватом заложника в Москве мужчиной, который требовал встречи с ней. Поющая телеведущая призналась, что ей было страшно, но сейчас она уже в порядке.

«Многие мне пишут в личку, спрашивают, нужна ли мне помощь. Со мной все в порядке, спасибо, мои хорошие. То, что я чувствовала в тот момент, когда по всем каналам, по всем новостям показывали этот ужас, я сразу же записала видеообращение. И да, мне правда не по себе. Страшно от того, что происходит с нашим миром, страшно от некоторых действий некоторых людей. Хотелось остаться дома, спрятаться под одеяло. Но поняла, что лучше дома одной не оставаться, поэтому еду на работу. Пожалуйста, будьте добрее! Я вас очень прошу. Пускай все-таки этим миром правит любовь», — заключила Бузова.

Также она негативно отозвалась о тех, кто ловит хайп на этой страшной истории, которая хоть и закончилась без жертв и пострадавших, все равно была не поводом для шуток.

Днем 23 мая молодой человек в Москве ворвался в отделение Альфа-банка на Земляном Валу и захватил заложника. Он долго не выдвигал требований, но обещал с минуты на минуту подорвать помещение. А спустя некоторое время бросил прибывшим на место спецотрядам записку: «Мне ничего не нужно. Только правда». Позже в ходе переговоров он признался, что всегда мечтал увидеть Ольгу Бузову. Он попытался дозвониться ведущей через Instagram, но опасного поклонника на пути к общению со звездой обезвредил СОБР. Здание банка взяли штурмом, никто не пострадал. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на сообщение о происшествии Ольга Бузова.