Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева
Украинские правоохранители задержали 19 человек, подавляющее большинство которых — сторонники главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
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Фото, видео: YouTube @Insider, globallookpress.com @Kremlin Pool
По меньше мере один человек госпитализирован в результате нападения радикалов на офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в центре Киева. Пострадавшим оказался охранник штаба украинского оппозиционера.
По данным пресс-службы Медведчука, «возглавлял акцию руководитель киевской городской организации „Национального корпуса“ Сергей Тамарин».
«Охранники пытались помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые пытались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов», — говорится в заявлении партии.
В общей сложности правоохранители задержали 19 человек.
Днем 23 мая радикалы жгли файеры, бросали дымовые шашки и взрывпакеты в здание офиса Медведчука в центре Киеве. На кадрах очевидцев видно, как густой черный дым заполоняет улицу. Они также облили фасады здания красной краской.
В ОПЗЖ расценили действия радикалов как месть и запугивание в связи с политической позицией партии. «Фашиствующие молодчики», в свою очередь, заявили, что продолжат подобные действия.
Накануне Виктор Медведчук потребовал от киевских властей покончить с влиянием США на внутреннюю политику Незалежной.
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