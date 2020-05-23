Охранник штаба Медведчука пострадал при атаке радикалов в центре Киева

Украинские правоохранители задержали 19 человек, подавляющее большинство которых — сторонники главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Фото, видео: YouTube @Insider, globallookpress.com @Kremlin Pool

Тема:
Украинский кризис

По меньше мере один человек госпитализирован в результате нападения радикалов на офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в центре Киева. Пострадавшим оказался охранник штаба украинского оппозиционера.

По данным пресс-службы Медведчука, «возглавлял акцию руководитель киевской городской организации „Национального корпуса“ Сергей Тамарин».

«Охранники пытались помешать нападению, однако полиция задержала 11 человек, которые пытались не допустить незаконных противоправных действий национал-радикалов», — говорится в заявлении партии.

В общей сложности правоохранители задержали 19 человек.

Днем 23 мая радикалы жгли файеры, бросали дымовые шашки и взрывпакеты в здание офиса Медведчука в центре Киеве. На кадрах очевидцев видно, как густой черный дым заполоняет улицу. Они также облили фасады здания красной краской.

Соцсети

В ОПЗЖ расценили действия радикалов как месть и запугивание в связи с политической позицией партии. «Фашиствующие молодчики», в свою очередь, заявили, что продолжат подобные действия.

Накануне Виктор Медведчук потребовал от киевских властей покончить с влиянием США на внутреннюю политику Незалежной.

Тема:
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