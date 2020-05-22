«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США

Обнародование аудиозаписей разговоров бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко в очередной раз доказало, что Киев находится под внешним управлением Вашингтона. Такую позицию озвучил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Информация о переговорах президента Украины с вице-президентом США демонстрирует, насколько цинично и преступно осуществлялась сдача национальных интересов Украины не только в угоду внешнеполитическим интересам США, но и ради получения коррупционной выгоды высокопоставленным американским политиком», — говорится в заявлении политика, размещенном на сайте партии.

Медведчук привел пример, что Порошенко настолько «прогнулся» перед Байденом, что не только согласился на отставку Генерального прокурора Виктора Шокина, но даже на изменение законодательства.

«Получено очередное доказательство массовых фактов политической коррупции и контроля представителей США над украинскими парламентариями, правительством, государственными органами, предприятиями», — отметил Медведчук.

Масштаб этого контроля, считает глава политсовета ОПЗЖ, «позволяет сделать однозначный вывод о том, что сегодня внешнее управление со стороны США является главной угрозой национальной безопасности, независимости и суверенитету Украины».

Представитель оппозиции считает необходимым создать в Верховной раде следственную комиссию для расследования обстоятельств переговоров, которые вели Байден и Порошенко. Более того, нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский должен как можно быстрее разработать «план кардинального устранения незаконного влияния США на внутреннюю и внешнюю политику государства».

Кроме того, Медведчук считает необходимым законодательно запретить занимать должности в центральных и местных органах исполнительной власти, руководящие посты или места в наблюдательных советах госпредприятий либо предприятий с госкапиталом гражданам иностранных государств и лицам без гражданства; лицам с двойным гражданством, а также лицам, работавшим в неправительственных фондах и негосударственных организациях с иностранным финансированием, «в связи с реальным риском осуществления через них внешнего контроля и управления Украиной».

Однако как минимум эта последняя инициатива Медведчука навряд ли встретит понимание у нынешнего режима. Вскоре после того, как Зеленский встал во главе страны, беглому грузинскому политику Михаилу Саакашвали вернули украинский паспорт, а недавно он стал главной Исполнительного комитета реформ Украины. При этом экс-президент Грузии и вывший губернатор Одесской области имеет гражданство Королевства Нидерланды.

Предательские переговоры

19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины в конце 2015 года и в 2016 году. В частности, речь шла о предоставлении американской стороной «одного миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma», которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером.

Кроме того, Керри призвал Порошенко «рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора». Керри также указывает на то, что этот вопрос беспокоит вице-президента США. Также Байден советует как можно скорее провести национализацию Приватбанка, пока в США не пришел к власти Дональд Трамп. Порошенко также отчитывается о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

Генпрокуратура Украины после публикации записей возбудила уголовное дело в отношении Порошенко по подозрению в госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент назвал эти записи спецоперацией «против стратегических отношений Украины с Америкой».