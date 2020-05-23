Валерий Давиденко входил в депутатскую группу «Доверие».

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис

Народный депутат, член депутатской группы «Доверие» Валерий Давиденко найден мертвым в своем офисе в Киеве. Возле тела был обнаружен пистолет, пишет ФАН. Правоохранители выясняют, было ли это убийство или сведение счетов с жизнью.

Facebook @Валерій Давиденко

Сначала об этом сообщил член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива в Facebook.

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!» — написал он.

Facebook @Илья Кива

Затем заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил факт произошедшего.

47-летний Валерий Давиденко — украинский предприниматель и политик. Работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия (2013-2014). В 2019 году был избран в Верховную раду девятого созыва как беспартийный самовыдвиженец от Черниговской области. С декабря прошлого года — член депутатской группы «Доверие». Входил в состав Комитета по вопросам экономического развития.

Последнюю запись в Facebook Давиденко сделал накануне днем, в которой поблагодарил врачей-соотечественников за борьбу с распространением коронавируса.

«Несмотря на смягчение карантина в стране, наши медики продолжают бороться с пандемией круглосуточно, потому что каждый день обнаруживаются новые случаи COVID-19», — написал он.

Facebook @Валерій Давиденко

Ранее сегодня в центре Киеве радикалы жгли файеры, бросали дымовые шашки и взрывпакеты в здание офиса главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. В результате один из охранявших штаб украинского оппозиционера был госпитализирован.

Тема:
Украинский кризис
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