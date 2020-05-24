За сутки в России выявлено 8 599 новых случая инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 8 599 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за последние три недели. Проведено более 8,6 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Суточный рост общей заболеваемости в РФ составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%. Полностью излечились — 5 343. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 84 регионах страны. Более 42% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

В Москве ситуация начинает стабилизироваться. За последние сутки зарегистрировано 2516 новых случаев выявления коронавируса, что стало самым низким показателем за текущий месяц.

Активно в столице продолжается исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу по методу случайной выборки участников. Москвичи приглашаются на бесплатную сдачу анализа в организованные пункты забора крови на базе 30 городских поликлиник. Впоследствии результат приходит на указанную электронную почту.

Всего в России выявлено 344 481 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

Ситуация с COVID-19 в России, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато. Как подчеркивает ведущий вирусолог Анатолий Альштейн:

«Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. <…> В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение».

В свою очередь, врач-терапевт многопрофильного медицинского центра в Петербурге Юрий Ярошенко подчеркнул, что при развитии нынешнего сценария распространения нового внеклеточного агента у 70% популяции в стране иммунитет будет выработан в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико надежду, что вакцина от коронавируса будет изобретена в ближайшее время. Речь о полном снятии ограничений, принятых в связи с пандемией, по его мнению, можно вести лишь в случае появления иммунитета против COVID-19 у 60-70% граждан.

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