Последний представитель известной династии коверных скончался на 83-м году жизни.

Инфицированный коронавирусом клоун Виктор Феррони умер в Москве

Фото: old.scdr.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицированный коронавирусом клоун Виктор Феррони умер в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, последний представитель известной династии коверных 24 мая скончался на 83-м году жизни в одной из столичных клиник. Известно, что COVID-19 спровоцировал у артиста цирка развитие пневмонии.

Виктор Феррони родился 1 сентября 1938 года в Вологде. Впервые на манеж он вышел в шестилетнем возрасте. В 1958 году артист окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (ГУЦЭИ).

В 1988-м Виктор Феррони последним из всех клоунов династии Феррони оставил манеж и пошел преподавать в ГУЦЭИ. Всего клоуны Феррони выступали на манежах цирков на протяжении 200 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после самолечения при СОVID-19 умер сын диктора Светланы Моргуновой.

Тема:
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