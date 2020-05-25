В Приморье отец с тремя детьми ушел в лес пережидать пандемию коронавируса
Неоднозначный инцидент произошел в Кавалеровском районе.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Житель Приморского края с тремя детьми ушел в лес пережидать пандемию коронавируса. Как сообщает региональный Следственный комитет, неоднозначный инцидент произошел на днях в Кавалеровском районе.
Об исчезновении 39-летнего местного жителя и его детей следователям стало известно в начале мая. Тогда же была развернута масштабная поисковая операция, в которой были задействованы криминалисты, полицейские, спасатели МЧС и волонтеры.
Спустя двое суток пропавшая семья была найдена в лесу. Мужчина пояснил правоохранителям, что решил таким образом переждать неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в стране. Местный житель и его малолетние дети были возвращены в населенный пункт. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время с главой семейства работают следователи. По данным РИА Новости, детей у мужчины изъяли и отправили в медицинское учреждение. Расследование инцидента продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку почти сутки разыскивают под Псковом.
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