Компенсация за удаленку: насколько возможны новые поправки в ТК

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Федерация независимых профсоюзов подготовила предложения по компенсации для бизнеса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За удаленную работу в России могут еще и доплачивать! Во всяком случае этого добивается федерация независимых профсоюзов, которая подготовила поправки в трудовой кодекс и направила их в правительство. Документ есть у «Известий».

Там три основных момента — во-первых, «временную удаленную работу» — предлагают регламентировать — то есть, чтобы в допсоглашениях было прописано, с какого по какой час собственно работа, чтобы остальное время сотрудник мог быть свободен. Прописать каким образом считать работу выполненной, куда направлять отчеты и каким способом и так далее. Далее указать специальную категорию гранда, которые получат право переходить на удаленку. Это сотрудники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

И наконец, третье — раз тратят больше, то компенсировать часть расходов, прежде всего связь, сотовая и интернет, далее — электричество, программное обеспечение, антивирусные программы. А если уж по максимуму, то и оборудование, то есть компьютеры, принтеры, сканера, бумаги и прочих милых канцелярских расходов.

Каковы шансы что все это будет возможно? Разбиралась Алиса Паршакова.

Тема:
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