Российские военные начали подготовку техники к Параду Победы

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Юбилейный 75-й Парад пройдет 24 июня.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Российские военные начали подготовку техники к Параду Победы. В подмосковном Алабине военнослужащие проверяют состояние боевых машин, красят их и моют.

Начали подготовку с тяжело бронированной техники: танков Т-90 «Прорыв», артиллерийских комплексов «Коалиция-СВ». После этого на полигоне начнутся сводные тренировки пеших и механизированных колонн.

Примечательно, что участие примет такое же количество техники, как и в параде 45-го года. Накануне президент Владимир Путин объявил дату проведения юбилейного Парада. Он состоится на Красной площади 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и когда пройдет Парад Победы в 2020-м?

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