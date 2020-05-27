Российские военные начали подготовку техники к Параду Победы. В подмосковном Алабине военнослужащие проверяют состояние боевых машин, красят их и моют.

Начали подготовку с тяжело бронированной техники: танков Т-90 «Прорыв», артиллерийских комплексов «Коалиция-СВ». После этого на полигоне начнутся сводные тренировки пеших и механизированных колонн.

Примечательно, что участие примет такое же количество техники, как и в параде 45-го года. Накануне президент Владимир Путин объявил дату проведения юбилейного Парада. Он состоится на Красной площади 24 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и когда пройдет Парад Победы в 2020-м?