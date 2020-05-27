Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая

Погибшие и пострадавшие на 27 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 5 689 550 человек. Болезнь унесла жизни 353 902 человек. Выздоровели 2 434 067 пациентов.

Ситуация в России

Всего в России выявлено 362 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3 807 летальных исхода, выздоровели 131 129 человек. Впервые за все время с начала пандемии выздоровели 12 331 человек. В России проведено более 9,1 миллиона тестов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

Как сообщил ведущий вирусолог России Анатолий Альштейн, ситуация с COVID-19, наконец, стабилизировалась — стране удалось преодолеть пик инфицирования коронавирусом и выйти на плато.

Без маски, но по предварительной записи. Именно так можно будет посетить фитнес-клубы и бассейны на новом этапе смягчения самоизоляции. Роспотребнадзор опубликовал требования — это 16 пунктов.

Личным опытом борьбы с коронавирусом поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что почувствовал сразу после положительного анализа, как привыкал к ограничениям, и выводах после болезни он рассказал в личной колонке.

Минздрав России разработал правила проведения ультразвуковых исследований (УЗИ). Проект размещен на официальном портале нормативных актов.

Санкт-Петербургские врачи рассказали о зафиксированных в стране случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией. Как пояснил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе на Неве, президент Российского кардиологического общества, гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто сообщил, если человек переболел — это навсегда его не защищает его от рецидива.

Как заявили в НИИ Вектор — это главный антивирусный научный центр Роспотребнадзора, в конце июня они планируют начать испытания на добровольцах, а к концу года выйти на полномасштабное производство. И это феноменально быстро, обычно уходят годы.

Президент страны Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 пройден. Кроме того, глава государства заявил, что Парад Победы состоится в Москве и других российских городах 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля.

Российские регионы продолжают снимать введенные из-за СОVID-19 ограничения. Так, на Сахалине и Курилах открылись кафе и рестораны, торговые центры заработали в Карелии и Хакасии, а в Новосибирской области возобновили работу рынки.

Ученые новосибирской лаборатории «Вектор» готовы к тестированию вакцины от коронавируса на добровольцах сразу шести препаратов.

Продажа билетов в театры начнется с 1 августа, заявили в Министерстве культуры. В приоритете окажутся зрители, которые из-за пандемии не попали на спектакли, но при этом не возвращали деньги за билеты.

Ситуация в мире

Среди европейских стран по числу инфицирования лидирует Испания — 283 339 человек. Летальных случаев зафиксировано 28 752. Выздоровели 196 958 пациентов. Власти королевства с 1 июля отменят карантин для приезжающих иностранцев.

На втором месте — Великобритания, где заразились 265 227 человек, умерли 37 048, выздоровели лишь 857. Британский премьер Борис Джонсон, перенесший коронавирус, пожаловался на ухудшение зрение. Он считает, что это последствия вируса.

Замыкает тройку печальной статистики Италия, где заболели 230 555 жителей, 32 955 скончались, 144 658 выписались из больниц.

Эксперты заявили о глубоком экономическом кризисе, на грани которого оказалась Швеция. Уровень безработицы здесь подскочил до 7,9%.

В лидерах во всем мире по-прежнему США. Общее число заболевших — 1 725 491. Умерли — 100 580. Выздоровело — 479 969.

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