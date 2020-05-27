Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы заявила о готовности снятия в городе ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

Процесс будет происходить, опираясь на три основных критерия выхода из режима самоизоляции — коэффициент распространения инфекции, наличие свободных койко-мест в стационарах и показатель тестирования граждан.

«Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу, и, в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму», — цитирует главу ведомства ТАСС.

За прошедшие сутки в Москве зафиксирован минимальный прирост новых случаев инфицирования COVID-19 с конца апреля — 2140. В относительном выражении показатель снизился с 1,7% до 1,3%.

Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние 24 часа в РФ выявлено 8338 случаев инфицирования новым внеклеточным агентом. Выздоровели 11079 пациентов, скончался 161 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки.

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