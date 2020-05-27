Глава Удмуртии Александр Бречалов инфицирован COVID-19

Диагноз COVID-19 подтвердился у главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Информация об этом появилась в Telegram-канале Оперативного штаба региона днем 27 мая.

«У Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Позже чиновник выложил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеообращение, где подтвердил информацию и добавил, что в настоящий момент чувствует себя хорошо.

По данным предварительным данным, оснований для госпитализации главы Удмуртии нет. Бречалов находится в самоизоляции в собственном доме и следует всем рекомендациям медиков.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», — отметил госслужащий в видеообращении к гражданам.

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